Российские пловцы приняли участие в передачи флага Игр БРИКС

Победители прошлых Игр БРИКС, пловцы Евгения Чикунова и Георгий Глазунов приняли участие в передаче флага состязаний. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации плавания.

Передача флага прошла на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках тематического дня, посвящённого спорту. Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку передал флаг министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Отметим, что в павильоне «Спорт для каждого» в этот день проходили встречи со знаменитыми спортсменами и тренерами. Побеседовать с участниками выставки «Россия» приехали Евгений Рылов и Евгения Чикунова.

Напомним, в этом году Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Для проведения соревнований будут задействованы 12 спортивных объектов города.