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Елистратов, Голикова и другие российские конькобежцы выступят на шоу в Крылатском

Елистратов, Голикова и другие российские конькобежцы выступят на шоу в Крылатском
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Олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр по конькобежному спорту и шорт-треку смогут выступить на гала-шоу «Кристалл» в ледовом дворце «Крылатское», в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласие на участие в спортивно-развлекательном шоу уже дали олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов и призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ангелина Голикова, а также конькобежцы Виктор Муштаков, Екатерина Алдошкина, Руслан Мурашов, спортсмены из Беларуси и Монголии.

В программе будет разыгрываться комплект медалей в гонке на выбывание, эстафете и финале на дистанции 100 метров. Помимо этого, в программе предусмотрены показательные выступления Юрия Борзаковского, олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике, футболиста Алексея Смертина и фигуристки Ирины Родниной.

Напомним, шоу пройдёт 20 марта и будет первым в истории конькобежного спорта России.

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