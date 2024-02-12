«Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма

В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Встреча завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22. «Чифс» на последних секундах оформили тачдаун. Таким образом, клуб стал чемпионом Супербоула-2024. Они выиграли турнир второй год подряд. Это четвёртый титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 1969, 2019 и 2023 годах.

Отметим, что наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона НФЛ собирает у телеэкранов минимум 100 миллионов американцев. По подсчётам Nielsen, ещё столько же людей смотрят Супербоул по всему миру на онлайн-площадках разной степени легальности.