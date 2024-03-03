Фемке Бол обновила собственный мировой рекорд в беге на 400 м в помещении

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол, призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, обновила собственный мировой рекорд в гладком беге на 400 м в помещении. В субботу, 2 марта, спортсменка показала новое лучшее мировое время на чемпионате мира в помещении, проходящем в Глазго (Великобритания).

Спортсменка преодолела 400 м за 49,17 секунды, на 0,07 секунды улучшив свой предыдущий результат — 49,24 секунды, установленный 18 февраля 2024 года на чемпионате Нидерландов. Позапрошлый мировой рекорд — 49,26 секунды, установленный в феврале 2023 года, также принадлежал Фемке Бол.

Отметим, что в этом забеге Бол завоевала золотую медаль турнира. Она почти на секунду опередила ставшую второй нидерландку Лике Клавер.