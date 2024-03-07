На СВО погиб чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Вячеслав Москаленко – двукратный чемпион России (2002/2003, 2003/2004), трехкратный обладатель Кубка страны (2000, 2003, 2004) и победитель Суперкубка (2001) по мини-футболу. Он выступал за новосибирский «Сибиряк», московские «ГКИ-Газпром», «Динамо» и «Спартак», а также за югорский клуб «ТТГ-Ява» и подмосковные «Мытищи». Ему было 43 года.

Москаленко провёл 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу, в составе которой участвовал в чемпионате Европы 2003 года. Победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу в 2002 году.