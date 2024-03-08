Президент ОКР Поздняков поздравил всех женщин с 8 марта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с поздравлением в честь Международного женского дня 8 марта.

«Дорогие и любимые наши женщины!

Многие приятные для души любого человека чувства и состояния не случайно носят женские имена. Любовь, доброта, искренность, преданность – всё это дары, которые вы бережно храните и делаете с их помощью нашу жизнь лучше.

Сегодня, поздравляя вас с замечательным весенним праздником, от всей души хочу пожелать всем прекрасным дамам – матерям, жёнам, дочерям, сёстрам – счастья, радости и отличного настроения, независимо от календарной даты!

Пусть ваши мечты сбываются, надежды оправдываются, а вера в собственные силы и поддержку близких, когда она необходима, преумножаются с каждым новым днём!» — написал Поздняков в своём аккаунте в соцсетях.