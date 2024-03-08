Устюгов: c праздником, милые женщины!

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поздравил женщин с Международным женским днём 8 марта.

«С праздником, милые женщины! Пусть ваша жизнь будет полна любви, радости, успехов, тепла и цветов! Будьте счастливы!» — написал Устюгов в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, Устюгов ещё не выступал на этапах Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024. В своём телеграм-канале он писал, что у его тренировок слабая интенсивность и он не сможет составить конкуренцию своему главному сопернику — Александру Большунову.

31-летний Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/2017.