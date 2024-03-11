Источник: София Позднякова вступила в новый роман после скандального развода с Лохановым

Двукратная олимпийская чемпионка 2020 года, двукратная чемпионка мира российская саблистка София Позднякова состоит в романтических отношениях с пятикратным призёром чемпионатов мира по скалолазанию Станиславом Кокориным, сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

По информации источника, Позднякову и Кокорина часто видят вместе и их отношения близятся к свадьбе. В частности, якобы накануне София побывала на тренировке юных тюменских фехтовальщиков в компании с завершившим карьеру Кокориным. Станислав в данный момент работает директором по маркетингу в Федерации скалолазания России.

Отметим, что Позднякова некоторое время была замужем за партнёром по национальной команде Константином Лохановым, который в 2022 году эмигрировал в США. Позднякова публично отказалась покидать Родину и развелась с Лохановым, что вызвало резонанс в спортивном сообществе. В частности, этому послужил тот факт, что Позднякова является дочкой президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.