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Дмитрий Саутин — о жизни в 90-х годах: если бы не спорт, не знаю, где бы я был

Дмитрий Саутин — о жизни в 90-х годах: если бы не спорт, не знаю, где бы я был
Дмитрий Саутин
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал, что спорт спас его от неприятностей в непростые 90-е годы.

«Я благодарен богу и тренеру, что судьба свела меня с прыжками в воду. В 90-х вообще была катастрофа. Если бы не спорт, не знаю, где бы я был. Спорт спас меня от всяких уличных приключений. Я очень благодарен своему тренеру Татьяне Александровне Стародубцевой, царствие ей небесное. Она научила меня не только тому, как стать спортсменом высокого уровня, но и жизни в принципе.

В 90-е было ужасно. Год жил на то, что заработал на Олимпиаде. Только с 1993-го, кажется, начали платить зарплаты сборникам», — отметил Саутин в интервью «Матч ТВ».

15 марта Дмитрию Саутину исполнилось 50 лет. Он является участником пяти Олимпиад кряду — 1992, 1996, 2000, 2004 и 2008 годов.

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