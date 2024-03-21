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«Пермские медведи» стали последними участниками «Финала четырёх» Кубка России

«Пермские медведи» стали последними участниками «Финала четырёх» Кубка России
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Мужской гандбольный клуб «Пермские медведи» стал последним участником «Финала четырёх» Кубка России. Сегодня, 21 марта, пермская команда на своей площадке одержала победу над питерским «Зенитом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счётом 32:30. Первая игра в Санкт-Петербурге также закончилась победой команды из Перми — 32:31.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий петербуржцев Олег Луня, забросивший 10 мячей. Правый полусредний Дмитрий Свистунов и правый крайний Андрей Волхонский забили по пять голов в составе «Пермских медведей».

Ранее в «Финал четырёх» пробились СКИФ (Краснодар), московский ЦСКА и «Чеховские медведи». Матчи пройдут 13 и 14 апреля 2024 года.

Гандбол. Кубок России.

1/4 финала. Ответный матч.

«Пермские медведи» — «Зенит»— 32:30 (16:18) (Волхонский, Свистунов — по 5; Луня — 10).

Первый матч — 32:31.

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