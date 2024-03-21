«КПРФ» дома проиграл «Новой генерации» с разницей в четыре мяча

Московский «КПРФ» уступил в домашней встрече 19-го тура ПАРИ Суперлиги «Новой генерации» из Сыктывкара. Матч завершился со счётом 5:1.

После первого тайма гости повели 3:0. Отличились Иван Суворов на пятой минуте, Даниил Ковтун (восьмая) и Илья Рубцов (12-я). Во втором тайме хозяева площадки сначала отыграли один гол — на 23-й минуте забитым мячом отметился Шимбинья, а потом забили в свои ворота — автогол на счету голкипера Артёма Салахова. На 37-й минуте победную точку в матче поставил Александр Семуков.

На 34-й минуте игрок «КПРФ» Янар Асадов не реализовал пенальти.

«Новая генерация» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда из Сыктывкара набрала 52 очка после 37 игр. «КПРФ» идёт на четвёртом месте с 58 набранными очками в 35 матчах.