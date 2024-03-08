Женский мини-футбольный клуб «Кристалл» стал чемпионом Кубка России

Женский мини-футбольный клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга стал чемпионом Кубка России — 2024. В финальном матче команда обыграла «Лагуну-УОР» из Пензенской области. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1.

Счёт на 17-й минуте матча открыла Анастасия Дурандина из «Кристалла», реализовав пенальти. Однако уже через минуту гости сравняли счёт: мяч в ворота соперниц отправила Екатерина Енина. Но на 30-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: победный гол забила Софья Синцова.

Ранее в матче за бронзовые медали турнира «Норманочка» (Нижний Новгород) одолела «Мосполитех» в серии пенальти после того, как основное время завершилось со счётом 3:3.

Отметим, что это первая победа в истории «Кристалла» в Кубке России.