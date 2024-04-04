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Сорокин рассказал, сколько стран подтвердили приезд на Игры дружбы

Сорокин рассказал, сколько стран подтвердили приезд на Игры дружбы
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Директор организационного комитета Всемирных Игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что подтвердили участие в соревнованиях десятки стран.

«Сколько стран подтвердили свой приезд? Десятки стран, спортсменов, естественно, больше. Деталей пока не хотелось бы раскрывать», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Отметим, что ранее МОК призывал бойкотировать турнир, а к тем спортсменам, которые решат на него ехать, обещал применить санкции, однако не смог назвать, какие именно запреты ждут атлетов.

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Сорокин также заявил, что они планируют предметно обсудить с МОК проведение Игр дружбы, но сейчас никакого диалога между организаторами соревнований и комитетом нет.

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Напомним, Всемирные Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

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