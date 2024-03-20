МИД РФ: призыв МОК бойкотировать Игры дружбы демонстрирует проявления расизма

Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к странам и спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы демонстрирует проявления расизма. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Абсолютно недопустимым, не просто политизированным, а стоящим, действительно, в одном ряду с решениями, подкреплёнными расовой дискриминацией, является заявление Международного олимпийского комитета, который прямо призвал спортсменов и государства отказаться от участия в международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы». Эти решения демонстрируют, как далеко Международный олимпийский комитет отошёл от заявленных принципов в угоду политической конъюнктуре и скатился к расизму и неонацизму.

Мы продолжим бороться с фейками о России. Россия открыта для спортивного взаимодействия со всеми странами на принципах равенства, недискриминации, в соответствии с духом и принципами олимпизма. «Всемирные игры дружбы, отражающие подлинные олимпийские идеалы, станут воплощением дружбы, открытости, спортивного братства, равноправия и справедливости. Ждём всех спортсменов, все спортивные организации на этом настоящем празднике спорта. Мы выступаем за честные, справедливые соревнования», — приводит слова Захаровой ТАСС.