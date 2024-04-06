Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 5 апреля

5 апреля состоялся второй тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира второго игрового дня завершены.
Результаты игрового дня 5 апреля
Фабиано Каруана (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан) 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция) 1:0
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) 0:1
Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия) 0:1
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.
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Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: