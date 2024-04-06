Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 5 апреля

5 апреля состоялся второй тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира второго игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 5 апреля

Фабиано Каруана (США) – Ниджат Абасов (Азербайджан) 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция) 1:0

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) 0:1

Хикару Накамура (США) — Видит Гуджрати (Индия) 0:1

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

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Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: