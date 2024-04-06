Олимпийский чемпион Белоглазов: никто не хочет видеть россиян на международной арене

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов заявил, что никто из зарубежных спортсменов не хочет, чтобы россияне принимали участие в международных соревнованиях.

«Я общаюсь с зарубежными коллегами. Никто не хочет видеть россиян на международной арене. Американцы и те же страны СНГ хотят медали. Нас не будет, и они их получат. Мне говорят: «Анатолий, ты пойми. Вы приедете, и мы останемся без медалей. А так у нас есть шанс». Вот и всё.

Все заинтересованы в том, чтобы мы на Олимпиаду не приехали. Но никто об этом во всеуслышание не скажет. Американцы мне говорят: «Да нет. Мы хотим с вами состязаться». Я знаю, что на ЧМ-2023 в Сербию многие американские болельщики отказались приезжать. Я уточнял, почему так случилось. Они сказали, что покупали билеты, но сдали их. Они хотели видеть финал Россия – США, но им предлагают другую вывеску. Им это, конечно, не интересно. Лучше дома, по телевизору посмотрят. Это говорили простые болельщики», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.