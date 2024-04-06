«Нет жёсткого решения на высоком уровне». Чемпион ОИ-80 – о решении ехать на Игры в Париж

Олимпийский чемпион Игр-1980 по вольной борьбе Анатолий Белоглазов заявил, что решение об участии в Олимпийских играх в Париже на высоком уровне ещё не принято.

«Для нас в 1984-м была трагедия. Но сейчас вопрос в том, что решение отдали на откуп самим спортсменам. У меня такое ощущение, что всё идёт к тому, чтобы спортсмены уезжали из страны. Да они уже уезжают. Мне трудно это всё оценить, но нет какого-то жёсткого решения на высоком уровне. Идёт расшатывание. А нужно было всем федерациям собраться и определиться.

В нынешней ситуации я думаю, что нельзя отдавать на откуп спортсменам решение вопроса об участии в Олимпиаде-2024. Мы команда или нет? Если мы команда, то надо собраться всем вместе и принять окончательное решение. Едем или не едем по определённым причинам. Они всем известны», — сказал Белоглазов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.