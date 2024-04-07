Турнир претенденток — 2024: расписание дня 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, состоится четвёртый раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай).

(Россия) — (Китай). Нургюл Салимова (Болгария) — Хампи Конеру (Индия).

(Болгария) — (Индия). Александра Горячкина (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

(Россия) — (Индия). Анна Музычук (Украина) — Лэй Тинцзе (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.