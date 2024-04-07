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Осорио-Серрано стала победительницей турнира в Боготе

Осорио-Серрано стала победительницей турнира в Боготе
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Сегодня, 7 апреля, завершился финал турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финальном поединке встретились теннисистки Мария-Камила Осорио-Серрано и Мари Боузкова. Победу одержала Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:7 (7:5).

Богота. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Мари Боузкова
42
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
85
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
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