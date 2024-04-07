Осорио-Серрано стала победительницей турнира в Боготе
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Сегодня, 7 апреля, завершился финал турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финальном поединке встретились теннисистки Мария-Камила Осорио-Серрано и Мари Боузкова. Победу одержала Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:7 (7:5).
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