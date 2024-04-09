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Горячкина — Хампи: когда начало партии на турнире претенденток, где смотреть

Сегодня, 9 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В пятом туре российская шахматистка Александра Горячкина встретится с представительницей Индии Конеру Хампи. Матч пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Встреча начнётся 9 апреля в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 5-го тура.

Лэй Тинцзе (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Анна Музычук (Украина)

Тань Чжунъи (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.