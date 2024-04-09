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Глава ВАДА заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы

Глава ВАДА заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы.

«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате могут быть поставлены под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.

Напомним, сегодня, 9 апреля, Госдума приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы с целью формирования образцовой модели для последующих проведений этих соревнований. Закон приняли сразу в третьем и четвёртом чтении, а внесла его группа депутатов, занимающихся развитием физической культуры и спорта.

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