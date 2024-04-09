Глава ВАДА заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что обеспокоен проведением Всемирных игр дружбы.

«Мы обеспокоены тем, что это несанкционированное мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. В результате могут быть поставлены под угрозу здоровье спортсменов, честность соревнований, поэтому мы призываем все международные федерации проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие», — приводит слова Баньки ТАСС.

Напомним, сегодня, 9 апреля, Госдума приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы с целью формирования образцовой модели для последующих проведений этих соревнований. Закон приняли сразу в третьем и четвёртом чтении, а внесла его группа депутатов, занимающихся развитием физической культуры и спорта.