Шипов о пятом дне Турнира претендентов: Непомнящий показал провальную дебютную подготовку

Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал итоги пятого игрового дня на Турнире претендентов — 2024, который проходит в эти дни в канадском Торонто.

«Это был невероятный по напряжению тур! В его середине я мечтал о том, чтобы наши три участника (Ян, Саша, Катя) набрали одно очко на троих, а в итоге они едва не набрали два с половиной — девушки получили шансы на выигрыш и упустили их.

А Ян… Откровенно говоря, он продемонстрировал провальную дебютную подготовку. Играя уже много лет упорно и принципиально русскую партию, он оказался не готов к резкой и активной игре белых на одном из самых актуальных направлений. Свидлер и Прагнанандха исполнили качественный анализ и получили выигрыш на доске. Плюс час лишнего времени! Слава Небесам, что они спасли Непомнящего.

Но к секундантам, к аналитикам команды Яна есть серьёзные вопросы...» — написал Шипов в своём телеграм-канале.

В ходе пятого тура Турнира претендентов — 2024 российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью чёрными фигурами с Рамешбабу Прагнанадхой из Индии. Российские участницы Турнира претенденток — 2024 Екатерина Лагно и Александра Горячкина также чёрными сыграли вничью с Лэй Тинцзе (Китай) и Хампи Конеру (Индия) соответственно.