Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 9 апреля

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 9 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

9 апреля состоялся 5-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии женского турнира пятого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 9 апреля

Тань Чжунъи (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2.
Хампи Конеру (Индия) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2.
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.
Лэй Тинцзе (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме
Ян Непомнящий сыграл вничью в пятой партии на Турнире претендентов — 2024

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android