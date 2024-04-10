Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 9 апреля

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9 апреля состоялся 5-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии женского турнира пятого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 9 апреля

Тань Чжунъи (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2.

Хампи Конеру (Индия) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.

Лэй Тинцзе (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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