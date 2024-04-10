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Накамура — о первой победе на турнире претендентов: почувствовал себя Магнусом Карлсеном

Накамура — о первой победе на турнире претендентов: почувствовал себя Магнусом Карлсеном
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Американский шахматист Хикару Накамура поделился эмоциями от первой победы, одержанной в рамках Турнира претендентов — 2024. Напомним, вчера, 9 апреля, он обыграл французского гроссмейстера Алирезу Фируджу, который на данный момент занимает последнее место.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 5-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Хикару Накамура
09 апреля 2024, вторник. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Окончено
0:1
Алиреза Фируджа

«Я не хочу показаться слишком самоуверенным, но я почувствовал себя немного Магнусом в тот момент, когда мы пришли к эндшпилю, в котором всё должно было быть кончено. Ты просто играешь, всё идет к ничьей, и вдруг ты снова вынужден проснуться и понять, что всё совсем не так-то и однозначно», — сказал Накамура на пресс-конференции после матча.

Отметим, что по ходу партии у шахматистов были довольно равные позиции, однако американец неожиданно переломил ход игры в свою пользу.

Сегодня Хикара Накамура сыграет с одним из лидеров соревнований — индийским шахматистом Гукешом Доммараджу.

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