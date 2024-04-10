Фабиано Каруана поделился эмоциями от присутствия Андреа Бочелли на турнире претендентов

Американский гроссмейстер итальянского происхождения Фабиано Каруана высказался о присутствии соотечественника, известного оперного певца Андреа Бочелли на Турнире претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, вчера, 9 марта, Бочелли сделал первый ход в матче Каруаны и индийца Видита Гуджрати.

— Сегодня в игровой зоне был Андреа Бочелли. Вы оба итальянцы, и он очень внимательно следил за вашей игрой. Это добавило вам напряжения? Думали ли вы об этом во время партии?

— Я был очень счастлив. Увидеть его здесь было большим сюрпризом. Когда я был ребёнком, мы с мамой постоянно слушали его музыку, поэтому с его песнями связано много детских воспоминаний. Я действительно не ожидал увидеть его здесь, в Торонто, но мои положительные эмоции быстро сменились беспокойством о партии.