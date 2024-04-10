Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фабиано Каруана поделился эмоциями от присутствия Андреа Бочелли на турнире претендентов

Фабиано Каруана поделился эмоциями от присутствия Андреа Бочелли на турнире претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Американский гроссмейстер итальянского происхождения Фабиано Каруана высказался о присутствии соотечественника, известного оперного певца Андреа Бочелли на Турнире претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, вчера, 9 марта, Бочелли сделал первый ход в матче Каруаны и индийца Видита Гуджрати.

— Сегодня в игровой зоне был Андреа Бочелли. Вы оба итальянцы, и он очень внимательно следил за вашей игрой. Это добавило вам напряжения? Думали ли вы об этом во время партии?

— Я был очень счастлив. Увидеть его здесь было большим сюрпризом. Когда я был ребёнком, мы с мамой постоянно слушали его музыку, поэтому с его песнями связано много детских воспоминаний. Я действительно не ожидал увидеть его здесь, в Торонто, но мои положительные эмоции быстро сменились беспокойством о партии.

Материалы по теме
Фото
Певец Андреа Бочелли сделал первый ход в партии Видит — Каруана на турнире претендентов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android