Аниш Гири заявил, что Ян Непомнящий упрощает Турнир претендентов — 2024

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Нидерландский гроссмейстер Аниш Гири высказался об участниках Турнира претендентов — 2024 в своих социальных сетях.

«С Яном (Непомнящим. — Прим. «Чемпионата») Турнир претендентов выглядит простым, а защита Петрова — сложной», — сказал Гири в своём посте.

Напомним, после первого круга Турнира претендентов — 2024, который сейчас проходит в Торонто (Канада), российский гроссмейстер Ян Непомнящий лидирует, на его счету 4,5 очка. Сразу после него — американец Фабиано Каруана. Третьим идёт индиец Гукеш Доммараджу.

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Сейчас участники находятся на половине пути, сыграно семь туров соревнований, предстоит ещё столько же.

Ян Непомнящий уже становился победителем Турнира претендентов в 2022 году. Однако в матче за шахматную корону проиграл китайцу Дину Лижэню.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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