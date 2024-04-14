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Гандбольный ЦСКА впервые стал обладателем Кубка России

Гандбольный ЦСКА впервые стал обладателем Кубка России
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Гандбольный ЦСКА из Москвы стал обладателем Кубка России по гандболу, обыграв в решающем матче «Финала четырёх» «Пермских медведей» со счётом 34:32.

Путь армейцев к трофею был непростым — ещё в полуфинале им предстояло встретиться с «Чеховскими медведями», которые до 2022 года оставались непобедимыми в российских соревнованиях. После победы над командой из Чехова состоялся финал в Перми с местной командой.

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Армейцы справились с напором пермяков, забрав Кубок России. «Чеховские медведи» завоевали бронзовые награды, одолев в матче за третье место краснодарский СКИФ (41:25).

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Отметим, что женский состав гандбольного ЦСКА в этом году третий раз подряд завоевал Кубок России, а для мужчин этот трофей стал первым.

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