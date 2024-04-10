Гандболист Фокин ответил на вопрос, может ли ЦСКА доминировать в гандболе

Гандболист ЦСКА Алексей Фокин ответил заявил, что их команда может стать безусловным лидером, но пока об этом рано говорить.

«Конечно, возможно, но это будет очень тяжёлый путь, и пока рано об этом говорить. Никто не думает о том, что нужно становиться гегемонами. Мы знаем, что у нас важнейшие игры и мы должны давать результат. Это спорт, поэтому никто, не знает, как всё сложится. Всё решается на гандбольной площадке», — приводит слова Фокина Metaratings.

Напомним, в 2023 году ЦСКА прервал серию завоевания титула чемпионов России у «Чеховских медведей». Они были безусловными лидерами с 2002 года.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата лиги ЦСКА занимает первую строчку, однако уже 13 апреля у них состоится встреча с «Чеховскими медведями».

Ранее исполнительный директор московского клуба заявлял, что у команды в любом случае есть установка выигрывать.