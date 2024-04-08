Ронни О'Салливан прокомментировал поражение от Марка Уильямса в финале Tour Championship

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан высказался о поражении (5:10) от Марка Уильямса в финале Tour Championship — 2024.

«Он был одним из самых стабильных игроков в мире в последние пять лет. То, как он обращается с шарами, очень редко приводит его к неудачам. То, как он играл всю неделю, говорит о его таланте. Сейчас он лучше, чем когда-либо. Он выглядит таким сильным.

Я старался, отдавал все силы, чтобы удержаться в матче, но он очень стабилен и силён. Да, ты можешь взять над ним верх в одной сессии, но если не будешь продолжать постоянно играть в снукер на высшем уровне, он съест тебя заживо.

Если бы он посвятил всю свою жизнь снукеру, то был бы №1 в мире. Но он этого не делает — ему нравится играть в гольф, расслабляться и наслаждаться жизнью. Он не так уж плох для человека, который таким образом играет в этот вид спорта. Он заслуженный победитель и, возможно, самый талантливый снукерист, которого я когда-либо видел», — приводит слова Ронни Eurosport.