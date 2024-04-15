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Стали известны время и место проведения полуфиналов Кубка вызова и Кубка чемпионов

Стали известны время и место проведения полуфиналов Кубка вызова и Кубка чемпионов
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Европейское профессиональное клубное регби (EPCR) определилось с расписанием и местом проведения полуфинальных матчей Кубка вызова и Кубка чемпионов.

Кубок вызова

«Шаркс» — «Клермон» — 4 мая. Лондон, стадион «Твикенхэм Ступ». Начало – в 14:30 мск;
«Глостер» — «Бенеттон» — 4 мая. Глостер, «Кингхолм Стэдиум». Начало – в 17:00 мск.

Кубок чемпионов

«Ленстер» — «Нортгемптон» — 4 мая. Дублин, стадион «Крок Парк». Начало – в 19:30 мск;
«Тулуза» — «Арлекинс» — 5 мая. Тулуза, «Стад де Тулуз». Начало – в 17:00 мск.

Ранее регбист «Глостера» Кирилл Готовцев прокомментировал продление контракта с клубом ещё на один год. Отметим, что в регби Готовцев пришёл только в 2014 году. 28 апреля 2021 года стало известно о его переходе в «Глостер».

15 марта он в составе «Глостера» стал обладателем Кубка Премьершипа.

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