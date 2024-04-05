Готовцев порадовался – и хватит! Главные новости европейского регби

Кубок шести наций по регби отгремел, и болельщики в Европе вернулись к просмотру матчей национальных чемпионатов. А что там происходит? Сделаем короткий обзор и посмотрим, как дела у Готовцева и Острикова.

Англия. Порадовались и хватит

В Премьершипе пришло время подвести промежуточные итоги, потому что лига уходит на небольшой перерыв до 20 апреля. После триумфальной победы в Кубке «Глостер» Кирилла Готовцева ещё раз оказался сильнее «Лестера», на этот раз выиграв на выезде со счётом 27:25. При этом первый тайм закончился с явным преимуществом «Глостера» – 17:8, но хозяева чуть было не взяли реванш за поражение в недавнем финале. Но на этом серия побед «Глостера» всё же прервалась: поражение от «Бристоля» (24:33) и привычная вторая с конца строчка в турнирной таблице. При этом до «Сейл Шаркс», расположившихся на восьмом месте, – 11 очков. В верхней части «Нортгемптон» – на первом месте с 49 очками, а вот дальше команды идут очень плотно, и пока прогнозировать, кто в итоге выйдет в финальную часть, практически невозможно.

Кирилл Готовцев в «Глостере» Фото: David Rogers/Getty Images

При этом нельзя не отметить, что клубы Премьершипа продолжают нести убытки: несколько дней назад были опубликованы данные за прошлый год, и редкий клуб имеет дефицит бюджета менее £ 500 тыс. А «Сарацинс» и «Бристоль» и вовсе потратили почти на £ 5 млн больше, чем заработали. Проверяют и более ранние периоды, поэтому «Лестер» только сейчас получил штраф за то, что в 2019-2020 годах превысил потолок зарплат игроков.

Уэльс. Ответят ли валлийцы на вызов Грузии?

О финансовых проблемах отчитались и валлийские клубы: «Оспрейс» и «Кардифф» в минусе на £ 2 млн. «Драгонз» отчитаются позже, но, учитывая ситуацию на Британских островах, вряд ли они будут в плюсе.

Кстати, после крайне неудачного выступления в розыгрыше Кубка шести наций валлийцам бросили вызов грузины. Грузия, победившая на чемпионате Европы, решила напомнить о себе, чтобы осенью провести этакий неофициальный «плей-офф» за право выступать в шестерке сильнейших команд Старого Света. Союз регби Грузии предложил провести двухматчевую серию в Тбилиси и Кардиффе. Как ни странно, валлийцам идея в целом понравилась. Стоит отметить, что после Кубка шести наций главный тренер сборной Уэльса Уоррен Гэтленд остаётся на своем посту, хотя он и сам после заключительного раунда сказал, что поймет, если его уволят. Но Союз регби Уэльса в специалиста верит и планирует, что он продолжит и дальше строить молодую команду. И матчи с грузинами обещают быть интересными.

Франция. Возвращение блудного Дюпона

Проведя два этапа Мировой серии по регби-7, Антуан Дюпон вернулся в расположение «Тулузы», идущей второй в Топ-14. Ко всему прочему после семи месяцев отсутствия на поле вернулся Ромен Нтамак, получивший тяжелейшую травму ещё перед стартом Кубка мира. Во встрече против «По» он провёл на поле чуть больше половины одного тайма, но перед решающими матчами как еврокубков, так и внутреннего чемпионата его возвращение очень кстати. Да и по легендарной связке Дюпон – Нтамак все соскучились.

Антуан Дюпон в составе сборной Франции Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

В лиге Про Д2 (втором по силе французском дивизионе) россиянин Андрей Остриков провел свой 50-й матч за «Стад Монтуа». Команда сейчас идёт на четвёртом месте за пять туров до окончания регулярного чемпионата. Первые две команды уходят сразу в полуфиналы, а команды с четвёртого по шестое места сыграют в четвертьфиналах, чтобы побороться за повышение в классе.