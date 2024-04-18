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Горячкина проиграла во втором туре подряд на Турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в 11-м туре на Турнире претенденток.

Отметим, Горячкина потерпела второе поражение подряд. Ранее россиянка семь раз сыграла вничью и одержала две победы.

В следующем туре Горячкина встретится с Хампи Конеру (Индия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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