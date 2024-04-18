Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Горячкина проиграла во втором туре подряд на Турнире претенденток

Горячкина проиграла во втором туре подряд на Турнире претенденток
Аудио-версия:
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла представительнице Индии Рамешбабу Вайшали в 11-м туре на Турнире претенденток.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Вайшали - Александра Горячкина
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Вайшали
Окончено
1:0
Александра Горячкина

Отметим, Горячкина потерпела второе поражение подряд. Ранее россиянка семь раз сыграла вничью и одержала две победы.

В следующем туре Горячкина встретится с Хампи Конеру (Индия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме
Вот это драма! Непомнящий в ничейной позиции вырвал победу
Live
Вот это драма! Непомнящий в ничейной позиции вырвал победу

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android