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Непомнящий выиграл Гуджрати в 11-й партии на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл 11-ю партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

В 11-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий обыграл представителя Индии Видита Гуджрати. Таким образом, Непомнящий набрал 7 очков, продолжая единолично лидировать в турнире.

Соперником Непомнящего в 12-м туре станет другой представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха, который занимает пятую позицию в турнирной таблице.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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