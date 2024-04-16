Непомнящий дал оценку своей игре на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии с Гукешом Доммараджу (Индия) ответил на вопрос о секрете успеха в турнире претендентов и дал оценку своей игре.

— Вы уже третий раз подряд играет в турнире претендентов, и играете очень сильно в этом формате. В чём ваш секрет?

— Я не думаю, что играю сильно.

Встреча с Доммараджу завершилась ничейным результатом. Отметим, что шахматисты делят лидерские позиции в турнирной таблице за четыре тура до финиша. Непомнящий в данной партии играл белыми фигурами. После неё в активе и у Непомнящего, и у Доммараджу станет по шесть очков. Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».