Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 17 апреля

Завершились все матчи 11-го тура Турнира претенденток.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.
Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) – 1:0
Хампи Конеру (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария) – 1:0
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия) – 1:0
Лэй Тинцзе (Китай)- Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).
Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам