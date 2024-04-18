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Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 17 апреля

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 17 апреля
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Завершились все матчи 11-го тура Турнира претенденток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Хампи Конеру (Индия) — Нургюл Салимова (Болгария) – 1:0

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия) – 1:0

Лэй Тинцзе (Китай)- Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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