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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 18 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, состоится 12-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претендентов - 2024

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Хикару Накамура (США) - Алиреза Фируджа (Франция).
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия).
  • Фабиано Каруана (США) - Видит Гуджрати (Индия).
  • Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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