Турнир претенденток — 2024: расписание дня 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, состоится 12-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Екатерина Лагно (Россия) - Лэй Тинцзе (Китай).

(Россия) - (Китай). Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

(Украина) — (Индия). Александра Горячкина (Россия) - Хампи Конеру (Индия).

(Россия) - (Индия). Нургюл Салимова (Болгария) - Тань Чжунъи (Китай).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.