Турнир претенденток — 2024: расписание дня 18 апреля
Сегодня, 18 апреля, состоится 12-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Екатерина Лагно (Россия) - Лэй Тинцзе (Китай).
- Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
- Александра Горячкина (Россия) - Хампи Конеру (Индия).
- Нургюл Салимова (Болгария) - Тань Чжунъи (Китай).
Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
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