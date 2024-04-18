Каруана прокомментировал партию, сыгранную вничью против Гукеша

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана сыграл вничью против индийца Гукеша Доммараджу и заявил, что не расстраивается по этому поводу, потому что находится не в самой выигрышной позиции.

«На протяжении всей партии у меня была немного отстающая позиция, поэтому я не могу особо расстраиваться. Главное, что если я проиграю, то практически полностью выбываю из игры… У меня всё ещё есть две белые позиции», — приводит слова Каруаны Chess.

Гукеш отстаёт на пол-очка от лидера Яна Непомнящего, у Каруаны разница с российским гроссмейстером — одно очко.

Напомним, Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс.