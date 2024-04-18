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Жеребцову и Ушакова включили в предварительный список олимпийской регаты

Жеребцову и Ушакова включили в предварительный список олимпийской регаты
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Российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушакова организаторы олимпийской регаты «Последний шанс» включили в предварительный список участников соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Жеребцова и Ушаков — единственные яхтсмены, которые получили нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях. После получения статуса им необходимо пройти регату «Последней шанс», которая состоится с 20 по 27 апреля., только в этом случае они будут утверждены как участники Олимпийских игр — 2024.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. К участию в соревнованиях могут быть допущены 55 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе. При этом атлеты не должны поддерживать специальную военную операцию на Украине и должны быть одиночными спортсменами.

Несмотря на допуск МОК, некоторые из российских атлетов отказываются от участия в Олимпиаде по собственным убеждениям.

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