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Колесников — об отказе от участия в ОИ-2024: на этих условиях не готов там выступать

Колесников — об отказе от участия в ОИ-2024: на этих условиях не готов там выступать
Климент Колесников
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года по плаванию, мировой рекордсмен из России Климент Колесников рассказал, что не поменял позицию относительно участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Жалею ли я, что отказался участвовать в Олимпийских играх? Нет. Я отказался участвовать на существующих условиях. Условия не поменялись, моё отношение тоже. Я никогда не говорил, что априори не хочу ехать на Олимпиаду. Я говорю о том, что на этих условиях не готов там выступать. Такая моя позиция. Она не изменилась», — сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что в Боснии и Герцеговине пройдёт международный турнир с участием российских пловцов.

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