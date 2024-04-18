Состоялась жеребьёвка первого раунда чемпионата мира по снукеру

Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата мира по снукеру 2024 года, который пройдёт с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия).

Семикратный чемпион мира по снукеру и лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан на этой стадии соревнований встретится с валлийским снукеристом Джексоном Пэйджем. Действующим чемпионом мира является бельгиец Люка Бресель.

Результаты жеребьёвки первого раунда чемпионата мира по снукеру — 2024

Ронни О’Салливан — Джексон Пэйдж

Марк Уильямс — Сы Цзяхой

Джон Хиггинс — Джейми Джонс

Джадд Трамп — Хоссейн Вафаей

Роберт Милкинс — Пан Цзюньсюй

Барри Хокинс — Райан Дэй

Гэри Уилсон — Стюарт Бинхэм

Кайрен Уилсон — Доминик Дэйл

Марк Селби — Джо О'Коннор

Марк Аллен — Робби Уильямс

Шон Мёрфи — Лю Хаотянь

Али Картер — Стивен Магуайр

Дин Цзюньхуэй — Джек Лисовски

Том Форд — Рики Уолден

Люка Бресель — Дэвид Гилберт

Чжан Аньда — Джек Джонс