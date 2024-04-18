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Состоялась жеребьёвка первого раунда чемпионата мира по снукеру

Состоялась жеребьёвка первого раунда чемпионата мира по снукеру
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Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата мира по снукеру 2024 года, который пройдёт с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия).

Семикратный чемпион мира по снукеру и лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан на этой стадии соревнований встретится с валлийским снукеристом Джексоном Пэйджем. Действующим чемпионом мира является бельгиец Люка Бресель.

Результаты жеребьёвки первого раунда чемпионата мира по снукеру — 2024

  • Ронни О’Салливан — Джексон Пэйдж
  • Марк Уильямс — Сы Цзяхой
  • Джон Хиггинс — Джейми Джонс
  • Джадд Трамп — Хоссейн Вафаей
  • Роберт Милкинс — Пан Цзюньсюй
  • Барри Хокинс — Райан Дэй
  • Гэри Уилсон — Стюарт Бинхэм
  • Кайрен Уилсон — Доминик Дэйл
  • Марк Селби — Джо О'Коннор
  • Марк Аллен — Робби Уильямс
  • Шон Мёрфи — Лю Хаотянь
  • Али Картер — Стивен Магуайр
  • Дин Цзюньхуэй — Джек Лисовски
  • Том Форд — Рики Уолден
  • Люка Бресель — Дэвид Гилберт
  • Чжан Аньда — Джек Джонс
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