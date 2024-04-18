Состоялась жеребьёвка первого раунда чемпионата мира по снукеру
Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата мира по снукеру 2024 года, который пройдёт с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия).
Семикратный чемпион мира по снукеру и лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан на этой стадии соревнований встретится с валлийским снукеристом Джексоном Пэйджем. Действующим чемпионом мира является бельгиец Люка Бресель.
Результаты жеребьёвки первого раунда чемпионата мира по снукеру — 2024
- Ронни О’Салливан — Джексон Пэйдж
- Марк Уильямс — Сы Цзяхой
- Джон Хиггинс — Джейми Джонс
- Джадд Трамп — Хоссейн Вафаей
- Роберт Милкинс — Пан Цзюньсюй
- Барри Хокинс — Райан Дэй
- Гэри Уилсон — Стюарт Бинхэм
- Кайрен Уилсон — Доминик Дэйл
- Марк Селби — Джо О'Коннор
- Марк Аллен — Робби Уильямс
- Шон Мёрфи — Лю Хаотянь
- Али Картер — Стивен Магуайр
- Дин Цзюньхуэй — Джек Лисовски
- Том Форд — Рики Уолден
- Люка Бресель — Дэвид Гилберт
- Чжан Аньда — Джек Джонс
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