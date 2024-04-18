Колесников оценил, когда сможет обновить рекорд мира по плаванию

Российский пловец и рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что никогда не ставил себе задачи обновлять мировые рекорды, но так получалось.

«У меня никогда не было задачи обновлять рекорды мира, они сами приходили. Посмотрим, после чемпионата России у меня запланировано три старта, включая Игры дружбы в сентябре. Загадывать не будем», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Напомним, в ноябре 2022 года на чемпионате России на короткой воде пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 22,11 секунды. 27 июля 2023 года на Кубке России он также вышел на новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 23,55 секунды.

Колесников стал одним из немногих пловцов, который получил нейтральный статус среди россиян, но отказался от участия на Олимпиаде в Париже, объяснив это нежеланием ехать туда без команды.