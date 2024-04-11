World Aquatics исключила Гирёва из списка пловцов с нейтральным статусом

Призёр Олимпийских игр по плаванию Иван Гирёв был исключен из списка спортсменов в нейтральном статусе по собственному желанию спортсмена. Об этом сообщает Metaratings.by.

Известно, что сам Гирёв попросил организацию исключить его из списка спортсменов с нейтральным статусом для участия в Олимпийских играх в Париже. Причиной такого решения стало то, что пловец не хочет ехать на соревнования без своей команды.

Отметим, что Гирёв был единственным спортсменом, которому удалось получить нейтральный статус.

По словам президента Российской федерации плавания Владимира Сальникова, вряд ли у кого-то из российских пловцов появится желание ехать на Олимпиаду в одиночку.

Напомним, на Олимпиаде в 2020 году спортсмен Гирёв уже завоёвывал серебряную медаль.