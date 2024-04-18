Испанская батутистка умерла в возрасте 17 лет

Испанская батутистка Мария Эрранс Гомес скончалась из-за менингита в возрасте 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации испанского Кабанильяса-дель-Кампо.

«Член длинной семьи Кабанильера, Мария, была очаровательной, милой, дружелюбной девушкой, которую все любили, и подавала отличный пример как спортсменка», — написала организация.

Известно, что Гомес умерла из-за менингита, который одолел её за 24 часа. Она будет похоронена на местном кладбище Мемора в Полигоно-дель-Энарес. Спортсменка представляла Испанию на Кубке мира по прыжкам на батуте.

Администрация города официально объявила 18 и 19 апреля — днями траура, а также выразило соболезнования всей семье, коллегам-спортсменам и сокурсникам Гомес.