Непомнящий — о том, что был в шаге от поражения: я видел этот ход

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что успел расстроиться от мыслей, что проиграет ещё во время партии.

«Я ожидал этот ход, хотя уже допустил много ошибок и немного тильтовал. Я не видел, как белым добиться ничьей», — приводит слова Непомнящего Chess.

Непомнящему удалось победить, пройдя через практически безнадёжную позицию, где его противник Видит Гуджарти в цейтноте перед контрольным ходом дважды мог ускорить свой выигрыш.

Сейчас непомнящий является безоговорочным лидером, на его счету семь очков. На пол-очка отстают от гроссмейстера из России Гукеш Доммараджу из Индии и Хикару Накамура из США. Впереди претендентам предстоит сыграть ещё три тура до 21 апреля.

Напомним, турнир претендентов и турнир претенденток в 2024 году проходит в Торонто (Канада).