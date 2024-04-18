Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий — о том, что был в шаге от поражения: я видел этот ход

Непомнящий — о том, что был в шаге от поражения: я видел этот ход
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что успел расстроиться от мыслей, что проиграет ещё во время партии.

«Я ожидал этот ход, хотя уже допустил много ошибок и немного тильтовал. Я не видел, как белым добиться ничьей», — приводит слова Непомнящего Chess.

Непомнящему удалось победить, пройдя через практически безнадёжную позицию, где его противник Видит Гуджарти в цейтноте перед контрольным ходом дважды мог ускорить свой выигрыш.

Сейчас непомнящий является безоговорочным лидером, на его счету семь очков. На пол-очка отстают от гроссмейстера из России Гукеш Доммараджу из Индии и Хикару Накамура из США. Впереди претендентам предстоит сыграть ещё три тура до 21 апреля.

Напомним, турнир претендентов и турнир претенденток в 2024 году проходит в Торонто (Канада).

Материалы по теме
Каруана прокомментировал партию, сыгранную вничью против Гукеша
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android