«Его нервная система, как оголённые провода». Филатов — о нагрузках Непомнящего в Канаде

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что гроссмейстер Ян Непомнящий испытывает большие нагрузки во время Турнира претендентов — 2024 в Торонто (Канада).

«Нервная система Непомнящего, как оголённые провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет всё хорошо. Надо понимать, что он испытывает космические перегрузки. Играть три турнира претендентов и два матча за корону подряд — ни один шахматист в истории не испытывал таких перегрузок. Надеемся, что здоровья ему хватит», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, сейчас Непомнящий — безоговорочный лидер в рейтинге шахматистов на турнире, однако любая нестабильность вводит гроссмейстера в апатию. Сам шахматист признавался, что во время критической ситуации в партии против Видита Гуджарти начал расстраиваться ещё до её окончания.