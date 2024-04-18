Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 12-го тура.

Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия).

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые партии соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.