Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть

Непомнящий — Прагнанандха: когда начало партии на турнире претендентов, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Матч начнётся в 21:30 мск. Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 12-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Рамешбабу Прагнанандха
18 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Рамешбабу Прагнанандха

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 12-го тура.

  • Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия).
  • Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия).

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые партии соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс.

Турнир претендентов - 2024. Расписание
Турнир претендентов - 2024. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android