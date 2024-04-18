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Непомнящий — Прагнанандха: смотреть прямую трансляцию партии турнира претендентов

Непомнящий — Прагнанандха: смотреть прямую трансляцию партии турнира претендентов
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Сегодня, 18 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 12-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Рамешбабу Пргнанандха (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Партия начнётся в 21:30 по московскому времени. Её трансляцию можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

На данный момент Ян Непомнящий занимает первое место в таблице. Россиянин набрал семь очков.

Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые партии соревнований. Турнир продолжится до 23 апреля, а победитель получит призовые в размере € 48 тысяч и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Победитель Турнира претендентов — 2024 сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

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