НОК Украины призвал отстранить от участия в чемпионате Европы 15 российских дзюдоистов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главу Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера не допускать ряд российских спортсменов до участия в чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля.

В пресс-релизе НОК Украины отмечается, что официальные обращения к международным организациям подписали глава НОК Вадим Гутцайт, и. о. министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

В список спортсменов, которые, по мнению НОК Украны, должны быть отстранены от ЧЕ, вошли:

Мадина Таймазова;

Инал Тасоев;

Яго Абуладзе;

Арман Адамян;

Данила Лаврентьев;

Махмадбек Махмадбеков;

Михаил Игольников;

Матвей Каниковский;

Тамерлан Башаев;

Глафира Борисова;

Ксения Галицкая;

Дали Лилуашвили;

Камил Бадурова;

Элис Старцева;

Рамазан Абдулаев.

По мнению украинской стороны, все вышеперечисленные спортсмены нарушили правила нейтральности.