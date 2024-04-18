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Тренер женской сборной России Бодниева назвала основную проблему гандболисток

Тренер женской сборной России Бодниева назвала основную проблему гандболисток
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева назвала основную проблему своих подопечных.

«Сейчас у нас в большом дефиците игроки, которые могут быть одинаково полезны и в защите, и нападении. Они становятся просто бесценными! Если взять наш оптимальный атакующий состав и оптимальный оборонительный, то пересечений будет, увы, не так много. А вот раньше такого перекоса не было.

Это претензии не к клубам, а больше к самим игрокам, которые считают, что у себя в команде в защите играть необязательно: мол, я буду забрасывать мячи, а в обороне за меня другие отработают. Такого не должно быть!", — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».

Напомним, на этой неделе состоялись два товарищеских матча сборных России и Беларуси. В обеих играх победу одержали подопечные Бодниевой.

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